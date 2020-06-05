Житель Минского района приговорен к 20 годам колонии за жестокое убийство матери

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд вынес приговор жителю Минского района за жестокое убийство матери, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, 10 ноября 2019 года в милицию поступило сообщение о том, что в одной из комнат коммунальной квартиры в агрогородке Гатово Минского района было обнаружено тело 68-летней хозяйки. Полученные сведения о том, что ее смерть носит криминальный характер, стали основанием для возбуждения уголовного дела и задержания ее сына.

В суде установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вечером 7 ноября во время ссоры со своей матерью нанес ей не менее 25 ударов руками, ногами, ножом. От тяжких телесных повреждений, испытывая особые страдания и мучения, женщина скончалась.

Обвиняемый признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Отбывать наказание в виде 20 лет лишения свободы он будет в колонии усиленного режима. Мужчина также пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-