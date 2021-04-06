Житель Минского района пытался незаконно вывезти в Россию 34 т металлолома

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Минского РУВД пресекли канал вывоза лома черного металла в Россию. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Незаконным бизнесом решил заняться 35-летний житель Минского района. Мужчина, не имея лицензии и не будучи зарегистрированным индивидуальным предпринимателем, заготавливал лом, скупая его у жителей окрестных деревень, и складировал на своем подворье. Собрав около 34 т, он договорился со знакомым и взял у него в аренду грузовой автомобиль "ДАФ" с полуприцепом, на который погрузил весь собранный металл.

Оперативники ОБЭП совместно с сотрудниками Госавтоинспекции задержали нарушителя на машине с грузом на автодороге М1 на территории Крупского района при попытке вывоза металлолома в Россию.

Изъятый лом обращен в доход государства. Материалы в отношении правонарушителя направлены в суд Крупского района.-0-