17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минского района шантажировал девушку интимными фото. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"История интернет-знакомства 21-летней минчанки с новым другом по переписке не сулила ничего плохого. Напротив, начавшийся в сентябре диалог в Telegram принял романтический оборот. Молодой человек признавался девушке в искренних чувствах и с нетерпением ждал свидания. В один прекрасный момент минчанка не устояла перед просьбами поделиться своими обнаженными фотографиями и отправила их виртуальному другу. А буквально через пару дней девушка уже писала заявление в милиции", - отметили в МВД.

Как рассказали сыщики уголовного розыска Минского РУВД, как только девушка поделилась снимками с новым другом, ее начал атаковать неизвестный вымогатель. В социальной сети он писал, что взломал ее страницу и завладел интимными кадрами. За то, чтобы сохранить их в тайне, он требовал Br140. Оперативники установили, что вымогателем оказался тот самый кавалер - 21-летний житель Минского региона. Молодой человек изначально планировал заполучить интимные фото, а впоследствии шантажировать девушку.

Следователи возбудили уголовное дело за вымогательство, молодой человек рискует заплатить штраф или оказаться за решеткой - санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

"МВД еще раз предостерегает: интернет предоставляет широкие возможности злоумышленникам оставаться анонимами. Общаясь в интернете, вы никогда не можете быть уверенными в собеседнике. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте личную информацию о себе, номера банковских карт и уж тем более не отправляйте откровенные снимки", - отметили в ведомстве.-0-