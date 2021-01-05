Житель Минского района соорудил в шкафу лабораторию по выращиванию конопли

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками наркоконтроля Партизанского РУВД Минска задержан житель Минского района, который занимался выращиванием конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, задержан 27-летний ранее не судимый житель Минского района.

Для воплощения своего криминального плана мужчина воспользовался своей квартирой. Он соорудил в шкафу лабораторию, предоставив наркотику тепличные условия: установил лампы с необходимым количеством тепла и света, обеспечил нужный уровень влажности, смастерил систему вентиляции.

"Так, в ходе проведения осмотра квартиры оперативники обнаружили и изъяли три полимерные емкости с почвой и тремя растениями конопли, 14 осветительных ламп, 4 вентилятора, 4 бутылки с удобрениями, электронные весы и другое специальное оборудование. Кроме того, в квартире у молодого человека также хранилось около грамма высушенной марихуаны, готовой к употреблению", - рассказали в ГУВД.

Мужчина пояснил оперативникам, что выращивал марихуану для личного употребления.

Материал проверки по данному факту передан в Минский РОСК Беларуси, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-