Житель Минского района угрожал убийством соседке

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело об угрозе убийством, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Сообщение правоохранителям поступило вечером 18 июля от 31-летней жительницы Заславля.

Следствие установило, что 47-летний мужчина встретил потерпевшую соседку на лестничной площадке. На фоне личных неприязненных отношений он направил в ее сторону схожий с пистолетом предмет, стал запугивать и угрожать убийством. Женщина реально воспринимала угрозу и, опасаясь, обратилась в милицию.

При обыске по месту жительства фигуранта в квартире изъят предмет, похожий на пневматический пистолет. Мужчина был задержан по подозрению в совершении противоправных действий. Он был в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле). Известно, что он неработающий и ранее судимый за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Мужчина допрошен следователями. Ему предъявлено обвинение по ст.186 УК (угроза убийством).

Эксперты УГКСЭ по Минской области исследуют изъятые вещественные доказательства. Следователи продолжают работу по сбору и закреплению доказательственной базы.-0-