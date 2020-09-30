Житель Минского района в интернете угрожал милиционеру из Речицы

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители установили и задержали жителя Минского района, который в интернете угрожал сотруднику Речицкого РОВД, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В одном из чатов в мессенджере Telegram 3 сентября неизвестный участник разместил пост, в котором оскорбил сотрудника милиции Речицкого РОВД. Через некоторое время этот же пользователь стал оставлять сообщения с угрозами в адрес милиционера.

Сотрудники управления собственной безопасности по Гомельской области установили личность анонима. Им оказался 21-летний житель Минского района, который сознался, что оставлял сообщения с оскорблениями и угрозами.

В отношении парня Речицкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК. Установлено, что задержанный в соцсетях и мессенджерах угрожал насилием и сотруднику Борисовского РУВД.

В отделении информации и общественных связей добавили, что задержанный ранее был дважды судим за хулиганства, кражу. Неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, распитие алкоголя в общественном месте, вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение.-0-