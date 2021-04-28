Житель Минского района за угрозу ножом школьному сторожу предстанет перед судом

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минского района направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который повесил на здание школы другой флаг и угрожал ножом сторожу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

По материалам дела, мужчина ночью 14 ноября 2020 года проник на территорию одной из школ в Минском районе. Он принес с собой стремянку и с ее помощью повесил бело-красно-белый флаг на здание учреждения образования. На требования сторожа школы прекратить противоправные действия мужчина достал нож, стал им размахивать и высказывать угрозы физической расправы. Сторож забежал в помещение и вызвал милицию.

Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве Минского районного отдела Следственного комитета.-0-