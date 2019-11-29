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Происшествия
29 ноября 2019, 18:31

Житель Минского района залез в чужой дом и обворовал шаурменную

Фото из Telegram-канала МВД
Фото из Telegram-канала МВД

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минского района залез в чужой дом и обворовал шаурменную. Милицейские овчарки по следам нашли подозреваемого, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Утром 27 ноября в Первомайское РУВД Минска обратились сотрудники общепита и сообщили о взломе окна в рабочем помещении. С их слов, пропала вся выручка, электрочайник и гриль-печь.

Прибывшие на место происшествия сыщики изучили записи с камер видеонаблюдения, составили портрет предполагаемого преступника и начали его искать. К работе правоохранителей сразу же подключили служебную собаку по кличке Аза.

Немецкая овчарка шла по следу 1,5 км и в итоге нашла у подъезда многоэтажки 26-летнего жителя Минского района, схожего по приметам с разыскиваемым. Он не стал отрицать свою причастность к краже и выдал похищенное, которое хранилось в квартире знакомого.

Вечером в то же РУВД поступило сообщение о незаконном проникновении в частный дом. Хозяева рассказали, что злоумышленник пробрался в жилище через окно, однако ничего не украл.

На месте происшествия вместе с правоохранителями снова работала служебная собака Департамента охраны МВД - по кличке Ларнака. Она долго петляла по следу и в итоге пришла к той самой шаурменной, а оттуда к дому, где накануне был задержан мужчина.

Оперативники установили его причастность к проникновению в чужое жилище. По признанию молодого человека, там он планировал что-нибудь украсть, но не найдя ничего ценного, обворовал шаурменную.-0-

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