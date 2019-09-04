Житель Минской области заплатит Br765 штрафа за распространение вредоносных программ

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура прекратила уголовное преследование в отношении жителя Минской области, который обвинялся в преступлении против информационной безопасности, в связи с привлечением его к административной ответственности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации надзорного ведомства.

Фигуранту вменяли внесение изменений в существующие вредоносные компьютерные программы и их распространение.

Установлено, что он не позднее 7 января дома с использованием компьютера отыскал в интернете вредоносные программы. После этого внес в них изменения для несанкционированного копирования информации, хранящейся в компьютерной системе, сетях и на машинных носителях. Присвоил программам другие названия и настроил их для функционирования в интересах неопределенного круга пользователей интернета. Распространил носители - архивы данных с такими программами, разместив их на файловом хостинге - файлообменнике. На специализированном интернет-ресурсе он указал ссылки для копирования программ.

Изучение материалов дела показало, что фигурант впервые совершил преступление, которое не представляет большой общественной опасности, признал свою вину в предъявленном обвинении, раскаялся в содеянном, дал показания об обстоятельствах преступления, чем способствовал расследованию уголовного дела.

В результате заместитель генпрокурора прекратил производство по уголовному делу, освободив фигуранта от уголовной ответственности в связи с применением меры административного взыскания в виде штрафа в размере 30 БВ (базовая величина составляет Br25,5).-0-