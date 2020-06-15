Житель Миорского района незаконно перевозил более 120 л спиртосодержащей жидкости

15 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Миорском районе сотрудники ГАИ пресекли незаконную перевозку спиртосодержащей жидкости, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Ночью 13 июня возле деревни Чапаевская остановили микроавтобус. За рулем был неработающий 26-летний житель района. Мужчина перевозил в салоне 122 л спиртосодержащей жидкости без документов. Нелегальный груз изъят.

Проводится проверка. Мужчина уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей за подобное правонарушение.-0-