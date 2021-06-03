Житель Миорского района слил из нефтепровода почти 200 л дизтоплива

3 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Житель Миорского района сделал врезку в нефтепровод и похитил оттуда почти 200 л дизтоплива, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Врезку в нефтепровод нашли сотрудники службы безопасности предприятия. Они сообщили о произошедшем в милицию. Оперативники нашли специальные приспособления для кражи, а также канистры с уже похищенным дизельным топливом. Сыщики установили подозреваемого - им оказался 34-летний житель одной из местных деревень. Мужчина рассказал, что идею обогащения таким способом ему подсказали во время заработков в России. Там же он приобрел специальные приспособления для врезки.

"Вернувшись домой, подозреваемый долго обдумывал план действий. В первый раз он совершил вылазку еще в апреле. Тогда его спугнули сотрудники службы безопасности. Не оставив надежды на обогащение за казенный счет, в конце мая он вновь отправился на промысел. Впрочем, несмотря на то, что в этот раз ему удалось украсть солярку, воспользоваться ею у сельчанина не получилось. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело", - добавили в УВД.-0-