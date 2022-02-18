18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Мядельского района пытался дать взятку в $1 тыс. инспекторам ДПС, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"В Молодечно инспекторы ДПС остановили Volkswagen под управлением 54-летнего жителя Мядельского района. Он перевозил 240 л дизтоплива без сопроводительных документов, законность происхождения груза подтвердить не смог. По дороге в РОВД мужчина попытался дать взятку, чтобы его отпустили: предложил обоим сотрудникам по $500", - рассказали в УВД.

Оперативники БЭП установили, что задержанный работает в сфере железнодорожного транспорта, горючее украл из вагонов-рефрижераторов. К хищению оказался причастен его 48-летний коллега из Молодечно, который находился вместе с ним в автомобиле.

Материалы проверки по факту хищения дизтоплива и покушения на дачу взятки переданы следователю для дачи правовой оценки действиям фигурантов.-0-