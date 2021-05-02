Житель Мядельского района спас соседа при пожаре

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Мядельского района при пожаре спас соседа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"1 мая в 18.22 спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в агрогородке Нарочь. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что происходит задымление внутри жилого дома. На момент возникновения загорания внутри находился хозяин, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.

До прибытия подразделений МЧС местный житель, сосед, находясь на территории своего домовладения, почувствовал запах гари, побежал к соседям и через незакрытую дверь вошел в задымленный дом. В комнате мужчина обнаружил лежавшего на полу хозяина и вывел его на улицу.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-