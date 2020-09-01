Житель Мядельского района выращивал коноплю в лесу

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Мядельского РОВД задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте особо опасного наркотического вещества - марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Из оперативной информации следует, что в курортном поселке Нарочь Мядельского района местный житель в лесу посеял и выращивал растения конопли. Мужчина осуществлял за ними постоянный уход: подвязывал ветки, пропалывал, регулярно поливал. Таким образом, в его владениях оказалась мини-плантация конопли.

Как только каннабис достигал необходимой зрелости, подозреваемый срезал и относил траву к себе домой, где высушивал и перемалывал растение в кофемолке, сам иногда дегустировал приготовленный наркотик.

Изъятое вещество направлено в Молодечненский межрайонный отдел ГКСЭ. Эксперты подтвердили, что вещество растительного происхождения является опасным наркотическим средством - марихуаной. В общей сложности изъято более 2,5 кг высушенной травы, весы, фасовочные пакетики, две кофемолки.

В настоящее время устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого.-0-