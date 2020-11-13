Житель Могилева избил незнакомую женщину

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Могилева избил незнакомку, перепутав ее с другой женщиной. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

В оперативно-дежурную службу с заявлением обратилась 44-летняя могилевчанка, которая утверждала, что ее избил незнакомый мужчина. Инцидент произошел на лестничной клетке одного из жилых домов по ул.Якубовского в вечернее время. К произошедшему оказался причастен 36-летний нигде не работающий, ранее не судимый местный житель.

"Оказалось, что мужчина в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Заметив идущую впереди женщину, он схватил ее за горло и попытался душить. Вырвавшаяся из рук незнакомца могилевчанка сразу же вызвала правоохранителей, - рассказали в УВД. - Удалось узнать, что мужчина перепутал могилевчанку со своей знакомой, к которой испытывал сильную неприязнь: женщины были похожи по телосложению и цвету волос, а в темноте лестничной клетки и вовсе показались ему идентичными".

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Следователи дадут правовую оценку.-0-