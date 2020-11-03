3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Могилева поджег автомобиль своей знакомой. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратилась 31-летняя могилевчанка. Она рассказала правоохранителям, что знакомый мужчина поджег ее автомобиль, припаркованный возле одного из домов по улице 30 лет Победы. Инцидент произошел в дневное время", - отметили в УВД.

К поджогу оказался причастен 38-летний нигде не работающий, ранее уже неоднократно судимый местный житель, который был хорошо знаком заявительнице. "Ранее у нее с мужчиной были романтические отношения, которые закончились расставанием, однако могилевчанин не хотел примириться с таким положением вещей. Он всячески пытался привлечь к себе внимание, в том числе приехав к ней домой накануне случившегося в состоянии алкогольного опьянения. Когда девушка вызвала правоохранителей и у мужчины изъяли средство передвижения, это еще больше его раззадорило. На следующий день он вновь пришел под окна знакомой в подвыпившем состоянии и стал требовать, чтобы девушка подвезла его, так как своей машины по ее вине у него теперь нет", - добавили в ведомстве.

По предварительной информации, когда знакомая ответила ему решительным отказом, мужчина достал приобретенную загодя бутылку бензина, облил припаркованный у дома автомобиль и поджег его.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Следователями будет дана правовая оценка.-0-