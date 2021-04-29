29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Могилева продал арендованный Range Rover за $3,5 тыс., сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, в феврале текущего года 24-летний могилевчанин заключил с индивидуальным предпринимателем договор проката автомобиля Range Rover стоимостью более Br66 тыс. Через месяц мужчина продал автомобиль за $3,5 тыс., пояснив покупателю, что он принадлежит его сестре. Передав транспортное средство и необходимые документы, он обязался в ближайшее время переоформить его на себя для заключения договора. Далее автомобиль перепродали за такую же сумму покупателю из Российской Федерации.

После того как мужчина перестал оплачивать аренду автомобиля, представитель предпринимателя обратился в правоохранительные органы. В отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления. Сейчас следствие устанавливает причастность обвиняемого к совершению иных подобных противоправных действий.-0-