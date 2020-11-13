Житель Могилева уклонился от уплаты налогов на Br136,7 тыс.

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области направила в суд Ленинского района Могилева уголовное дело по обвинению местного жителя в уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере по ч.2 ст.243 УК. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Согласно материалам дела, директор коммерческой организации, стремясь увеличить свои личные доходы, а также доходы возглавляемого предприятия, с работой которого связано его материальное благополучие, в период с апреля 2014 года по март 2020-го умышленно занизил налоговую базу по НДС и налогу на прибыль, - рассказали в прокуратуре. - Обвиняемый поместил в бухгалтерский учет предприятия заведомо подложные документы о якобы проведенных хозяйственных операциях при оказании услуг по пошиву одежды из давальческого сырья. После этого внес в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложные сведения, чем в итоге причинил ущерб государству на Br136,7 тыс.".

Уголовное дело в отношении пособников мужчины, которые предоставили ему фиктивные товаросопроводительные документы от подконтрольных им лжепредпринимательских структур, а также оказали аналогичные услуги иным недобросовестным субъектам хозяйствования реального сектора экономики, выделено в отдельное производство.

После изучения уголовного дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и достаточности собранных доказательств. Согласились с правовой квалификацией содеянного. Ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

Одновременно с направлением уголовного дела в суд прокуратура Могилевской области предъявила к обвиняемому иск на Br136,7 тыс. - сумму недоплаченных налогов.-0-