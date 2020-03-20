Житель Могилева воспользовался ошибкой сотрудника банка и присвоил деньги

20 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В одном из банков Могилева мужчина воспользовался ошибкой кассира и присвоил деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
В милицию обратился представитель одного из банков. Он сообщил, что во время валютно-обменной операции клиент воспользовался ошибкой кассира и присвоил не принадлежащие ему 200 евро.
Мужчину, который забрал деньги, правоохранители обнаружили в считанные часы. Им оказался 33-летний не работающий, ранее не судимый могилевчанин. На камерах видеонаблюдения, расположенных в банке было видно, как мужчина пересчитал деньги после их получения. Обнаружив большую сумму, он ничего не сказал кассиру, забрал деньги и ушел.
Могилевчанин возместил ущерб. В отношении него возбуждено уголовное дело.-0-