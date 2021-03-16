Житель Могилева взялся отремонтировать квартиру и обворовал ее

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Могилева пообещал приятелю отремонтировать квартиру, но вместо этого похитил из нее инструмент. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратился 45-летний могилевчанин, который рассказал, что у него из квартиры были похищены перфоратор, электрический лобзик, шлифовальная машинка, дрель и шуруповерт на общую сумму в Br860. Инцидент произошел после того, как мужчина нанял своего знакомого, чтобы сделать в квартире ремонт", - рассказали в РОВД.

Правоохранители выяснили обстоятельства произошедшего, а также тот факт, что чужое имущество забрал 52-летний приятель заявителя, ранее не судимый местный житель. Мужчина приходил в квартиру одного из домов по улице 30 лет Победы и заверял, что сможет помочь быстрее закончить начатую стройку. Однако спустя пару дней пропал, прихватив с собой строительное имущество на крупную денежную сумму. Затем мужчина продал чужие инструменты, а вырученные деньги потратил на спиртные напитки. Выяснилось, что он никогда не занимался ремонтными работами и обманул приятеля, чтобы проникнуть в дом и забрать дорогостоящие инструменты.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Следователями дана правовая оценка.-0-