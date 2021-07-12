Житель Могилевского района похитил у знакомого Br3 тыс., пообещав помочь в покупке земли

12 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Могилевского района похитил Br3 тыс. у знакомого, которому обещал помочь в покупке земельного участка. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В милицию обратился 32-летний могилевчанин. Житель областного центра рассказал, что его обманул наглядно знакомый мужчина. Тот передал ему Br3 тыс. в обмен на услугу, которую тот обязался исполнить, но, заполучив деньги, исчез вместе с ними", - отметили в УВД.

Правоохранители выяснили, что деньги забрал 32-летний нигде не работающий, ранее уже судимый за кражу житель Могилевского района. Могилевчанин хотел приобрести в свое пользование земельный участок, и приятель предложил услуги в организации сделки. "Он попросил дать ему крупную сумму денег, которую якобы передаст продавцу земельного участка. Мужчина поверил и был обманут: деньги ему никто не вернул, а продавца желанного участка и вовсе не существовало", - рассказали сотрудники УВД.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователи дали правовую оценку.-0-