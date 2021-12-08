Житель Могилевского района спас при пожаре односельчан

8 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Могилевского района спас на пожаре односельчан. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.

Частный жилой дом в агрогородке Сухари Могилевского района загорелся утром 8 декабря. 46-летнего хозяина и двух его приятелей разбудил едкий запах дыма. Один из гостей самостоятельно выбрался из горящего жилья, а вот хозяину и его 36-летнему другу сделать этого не удалось. Пожар заметил местный житель Николай Лайков, убиравший снег на территории школы, расположенной напротив горящего дома. Мужчина вызвал спасателей и самостоятельно бросился на помощь.

"Подбежав к дому, увидел мужчину, стоящего на крыльце, - поясняет Николай Лайков, - спросил, остался ли кто внутри. Узнав, что там находится 2 человека, забежал в дом. Дышать из-за дыма было очень сложно, поэтому я сразу опустился на пол. Так как ничего не было видно, ориентировался на издаваемые звуки. Вытаскивал их по очереди. Силы были на исходе, но осознавая, что при пожаре важна каждая секунда, старался мобилизовать весь ресурс и спасти людей".

Эвакуированные не пострадали. В доме повреждена кровля, перекрытие и имущество. Выяснилось, что накануне вечером компания проводила время за распитием спиртного и курением. По предварительным данным, возникновение пожара спровоцировал не затушенный вовремя окурок.-0-