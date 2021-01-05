Житель Могилевской области продал взятые в аренду инструменты

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Могилевской области взял инструменты в аренду, а возвращать не стал. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратился 42-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал, что его обманул клиент, который после заключения договора аренды завладел бензорезом и отбойным молотком стоимостью Br1370. Однако отдавать инструменты не стал и перестал выходить на связь.

Правоохранители выяснили, что чужим имуществом завладел 27-летний нигде не работающий житель Могилевской области. Заключив договор аренды, он изначально не собирался выполнять взятые обязательства и возвращать инструмент. Вместо этого предприимчивый мужчина сразу же продал чужое имущество, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Похищенное частично возвращено владельцу. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователи дали правовую оценку.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева призывают граждан быть внимательными и осторожными. "Никогда не принимайте сомнительные предложения, даже если они кажутся выгодными. Покупая что-то с рук, прежде чем забрать интересующий товар и отдать деньги, внимательно рассмотрите его и, не выпуская из рук, отдайте деньги. Не доверяйте деньги продавцу, пока не получили желаемый товар. Не соглашайтесь на подработку, условия которой оговорены только на словах и не закреплены документально. Предлагая товар в аренду, убедитесь, что у вас есть паспортные данные гражданина, с которым вы заключаете сделку, на случай, если он перестанет выходить на связь и его необходимо будет разыскать. Делайте копию паспорта и сохраняйте все данные о человеке, с которым заключаете сделку. Помните, что сохранность имущества и денежных средств зависит от вашего благоразумия", - добавили в ведомстве.-0-