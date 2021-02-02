Житель Могилевской области взял в аренду игровое оборудование и отнес в скупку

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Могилевской области взял в аренду дорогостоящее игровое оборудование и отнес в скупку. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратилась 33-летняя индивидуальный предприниматель, которая рассказала, что наглядно знакомый могилевчанин обманным путем завладел игровой приставкой и двумя геймпадами на общую сумму в Br1500. Под предлогом заключения договора аренды мужчина не вернул дорогостоящее имущество и перестал выходить на связь", - рассказали в РОВД.

Правоохранители выяснили обстоятельства произошедшего, а также тот факт, что к случившемуся причастен 27-летний неработающий житель Могилевской области, который, забрав приставку и геймпады, обещал попользоваться и вернуть. В действительности же парень сразу отнес гаджеты на скупку, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. Когда пришло время возвращать чужое имущество, молодой человек заблокировал мобильный номер арендодателя и перестал отвечать на сообщения в социальных сетях.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Следователями дана правовая оценка.-0-