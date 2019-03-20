20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечненского района напал с косой на мужчину. Злоумышленника задержали по горячим следам. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук.

Инцидент произошел в деревне Яковичи в ночь с 16 на 17 марта. Сообщение в милицию поступило около полуночи. Местная жительница сообщила, что ее мужа пытался зарубить косой знакомый. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа.

"Нападение произошло около 23.40. В это время 57-летний хозяин дома и его супруга спали в отдельных комнатах. Дверь была не заперта - они ждали сына. Злоумышленник свободно проник в дом и ударил мужчину косой не менее пяти раз по различным частям тела. На зов о помощи прибежала супруга, которая ударила человека с косой табуреткой, после чего позвонила в милицию", - рассказала Юлия Крук. Сельчанина госпитализировали с колото-резаными ранами грудной клетки, живота, шеи и рук.

Милиция задержала 56-летнего нападавшего по горячим следам. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пояснить мотивы не смог. По оперативным данным, мужчина нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртным.

В данный момент подозреваемый заключен под стражу. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Ему грозит лишение свободы до 8 лет.-0-