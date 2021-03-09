Житель Молодечненского района обменял валюту 11-летнему школьнику

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечненского района попался на незаконном обмене валюты 11-летнему школьнику. Для обмена подросток предоставил украденную купюру, сообщили БЕЛТА в Молодечненском РОВД.
Факт незаконной валютно-обменной операции зафиксирован в городском поселке Радошковичи. Нарушителем оказался 42-летний местный житель.
Мужчина обменял купюру номиналом в $100 11-летнему другу своего сына. При этом, воспользовавшись детской доверчивостью, он занизил курс обмена в два раза, передав подростку всего Br110.
"Банкноту изъяли сотрудники милиции. За нарушение установленного порядка проведения валютно-обменной операции в отношении фигуранта составлен административный протокол. Мужчине грозит штраф в размере от 50 до 150 базовых величин", - рассказали в милиции.
Мальчик рассказал, что якобы нашел купюру на улице. Однако выяснилось, что он ее похитил. Противоправное поведение подростка послужило основанием для постановки его на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, с ним начата индивидуальная профилактическая работа.-0-