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09 марта 2021, 20:58

Житель Молодечненского района обменял валюту 11-летнему школьнику

Фото из архива
Фото из архива

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечненского района попался на незаконном обмене валюты 11-летнему школьнику. Для обмена подросток предоставил украденную купюру, сообщили БЕЛТА в Молодечненском РОВД.

Факт незаконной валютно-обменной операции зафиксирован в городском поселке Радошковичи. Нарушителем оказался 42-летний местный житель.

Мужчина обменял купюру номиналом в $100 11-летнему другу своего сына. При этом, воспользовавшись детской доверчивостью, он занизил курс обмена в два раза, передав подростку всего Br110.

"Банкноту изъяли сотрудники милиции. За нарушение установленного порядка проведения валютно-обменной операции в отношении фигуранта составлен административный протокол. Мужчине грозит штраф в размере от 50 до 150 базовых величин", - рассказали в милиции.

Мальчик рассказал, что якобы нашел купюру на улице. Однако выяснилось, что он ее похитил. Противоправное поведение подростка послужило основанием для постановки его на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, с ним начата индивидуальная профилактическая работа.-0-

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