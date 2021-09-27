Житель Молодечненского района пытался купить права в интернете

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечненского района заказал права в Instagram и лишился Br1,3 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"32-летний мужчина из Молодечненского района наткнулся в соцсети Instagram на рекламу заманчивой услуги. Желающим обещали изготовить водительское удостоверение, конечно же, "официально, через отделение ГАИ и с фиксацией в базе". Подкупал и десяток положительных отзывов от пользователей, правда, связаться с ними было невозможно, так как все данные владельцев аккаунтов были скрыты. Но это не насторожило мужчину", - рассказали в УВД.

Не насторожило его и то, что общались с ним исключительно через WhatsApp, избегая телефонных звонков и встреч. После получения личных данных, фотографий и копий других документов потребовалась оплата услуги. Сначала мужчина перевел на указанный банковский счет Br270. Через два дня для получения готовых документов неизвестные запросили у клиента еще Br630. Молодечненец снова заплатил. Затем у него попросили перевести еще Br250, а потом Br150. Мужчина снова заплатил. В общей сложности четырьмя транзакциями молодечненец перевел на указанный счет Br1,3 тыс. На этом переписка остановилась. Но водительского удостоверения, естественно, мужчина так и не получил, поэтому и обратился в милицию.

По факту мошенничества следователями возбуждено уголовное дело.-0-