Житель Молодечненского района стал жертвой интернет-шантажистки

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жителя Молодечненского района в интернете вымогали деньги за видео интимного характера, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Надежда Ерашова.

Безработный 35-летний житель Молодечненского района познакомился с девушкой в мессенджере Viber. Продолжив общение в личном чате, молодая особа прислала видео интимного характера. "Правда, перед камерой она позировала так, чтобы не было видно лица. А вот мужчина просчитался, ответив ей взаимностью, - рассказала Надежда Ерашова. - История развивалась по классике жанра - связь быстро оборвалась, после чего в социальной сети "ВКонтакте" с фейковой страницы мужчине прислали сообщение с требованием денежного перевода на сумму более Br200, в противном случае видеозапись будет разослана друзьям и знакомым".

Житель Молодечненского района не поддался на угрозы и категорически отказался платить деньги. В итоге ролик был отправлен родственникам потерпевшего. Утром того же дня мужчина обратился за помощью в милицию. По данному факту проводится проверка. Оперативниками установлено, что Viber зарегистрирован на российский номер, IP-адрес также пользователя из РФ.

В действиях злоумышленницы усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.208 УК Беларуси. За вымогательство подобного рода может грозить до пяти лет лишения свободы. Если же мошенники действуют группой, то максимальным по этой статье наказанием станет лишение свободы сроком до десяти лет.-0-