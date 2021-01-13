Житель Молодечно через интернет склонил 16-летнюю девушку к проституции

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно через интернет склонил 16-летнюю девушку к занятию проституцией. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители вышли на безработного 30-летнего местного жителя, который склонил 16-летнюю девушку к интим-услугам, заплатив ей Br25. Теперь мужчина является фигурантом уголовного дела по ч.2 ст.171 УК "Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией", - рассказали в УВД.

По имеющейся информации, свою жертву мужчина обрабатывал на сайте знакомств, где общался с несовершеннолетней под именем Елена. Он легко вошел в доверие к девушке и вскоре рассказал о своем легком заработке. К слову, личная переписка между ними шла и в социальных сетях, где мужчина был зарегистрирован под именем и девичьей фамилией своей супруги.

"В ходе общения мужчина стал склонять девушку, о возрасте которой ему было достоверно известно, к оказанию сексуальных услуг. Поддавшись на уговоры, она согласилась на романтическое свидание за вознаграждение. Первого клиента для девушки нашла "Елена", которая, собственно, этим клиентом и оказалась, но уже в своем настоящем, мужском, обличии", - отметили правоохранители.

Действиям мужчины, подтолкнувшего несовершеннолетнюю к такому ремеслу, дана правовая оценка. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом. К слову, ранее он уже был судим за пьяное вождение, также привлекался к административной ответственности на правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.-0-