Житель Молодечно искал подработку в интернете и попался на удочку мошенников

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно хотел найти подработку, но попал на мошенников и потерял деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

За помощью в милицию обратился 21-летний житель Молодечно, у которого, по его словам, обманным путем неизвестные выманили деньги. "В социальной сети молодой человек нашел объявление о подработке. Фирма предлагала заманчивые условия для всех желающих. Когда парень откликнулся на вакансию, с ним вступили в переписку от имени работодателя - некоего долевого фонда - и предложили связаться с их представителем в Молодечно. Принцип работы оказался предельно простым: выводишь деньги из фонда - получаешь прибыль", - рассказали в УВД.

Также представитель рассказал, что для участия в фонде необходимо оплатить услугу в размере 1% от выводимой суммы. На тот момент, по словам собеседницы, доступны для вывода были Br3,5 тыс. Тогда, согласно указанным требованиям, молодечненец перевел на банковский счет неизвестной фирмы Br35. Как только деньги поступили, доступная сумма для вывода сразу возросла - до Br8 тыс. - и молодому человеку необходимо было отправить на карт-счет еще Br45. Прибыль, которую якобы "заработал" наивный парень, составила Br1650. Однако получить деньги на руки возможно было лишь после регистрации и тоже платной - необходимо было перевести еще Br70. Тогда заявитель стал понимать, что это банальный развод на деньги, и обратился в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики вышли на девушку, от имени которой велась переписка в соцсети. Ею оказалась жительница Борисова, которая год назад в поиске удаленной работы сама попалась на эту же удочку. Правда, помимо денег злоумышленники завладели фотографией паспорта и до сих пор используют ее на фейковых страницах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 209 (мошенничество) УК.

"Милиция в очередной раз просит граждан быть бдительными при общении с незнакомцами в сети, не раскрывать сомнительным личностям свои данные (паспорт, фотографии, номера телефонов и банковских карт). Зачастую под предлогом трудоустройства через интернет аферисты выманивают у соискателей деньги, не дав ничего взамен либо заставляя работать бесплатно. Как только мошенники завладеют нужной информацией, лжеработодатель перестает выходить на связь, а отследить дальнейшую судьбу уведенных денег будет достаточно сложно, так как они моментально перечисляют на заграничные счета", - добавили в УВД.-0-