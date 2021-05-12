Житель Молодечно незаконно перевозил 150 л самогона

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно незаконно перевозил в автомобиле 150 л самогона. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники Госавтоинспекции на улице Лесной в Молодечно остановили автомобиль Volkswagen Transporter под управлением 29-летнего местного жителя. Микроавтобус привлек внимание дорожной милиции, потому что в машине не закрывалась дверь багажного отделения, присутствовала ржавчина - возникли сомнения в наличии техосмотра.

При досмотре в грузовом отсеке микроавтобуса милиционеры обнаружили пять пластмассовых емкостей объемом 20 л каждая и две канистры объемом по 25 л с прозрачной жидкостью с характерным запахом самогона. Сопроводительных документов на груз у мужчины не оказалось. По словам водителя, он двигался из деревни Заболотье в город.

150 л спиртосодержащей жидкости изъято, образцы переданы для проведения химической экспертизы. По данному факту проводится проверка. В отношении безработного молодечненца начат административный процесс. За отсутствие разрешения на допуск к участию в дорожном движении водителю транспортного средства сотрудники ГАИ вынесли предупреждение.

К слову, мужчина ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за самогоноварение, а также бутлегер отбывал наказание в виде 12 суток административного ареста за несанкционированное массовое мероприятие.-0-