Житель Молодечно незаконно вывез с предприятия пиломатериалы

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно незаконно вывез с территории предприятия пиломатериалы на сумму Br875, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

В милицию обратился директор одного из местных деревообрабатывающих предприятий. Он рассказал, что с территории пилорамы похищены обрезные доски в большом объеме. Они хранились вблизи цехов на территории предприятия в свободном доступе.

Причастным к хищению оказался 41-летний безработный житель Молодечно. Мужчина ранее работал на пилораме мастером, но в конце прошлого года уволился. Подозреваемый во всем признался. По его словам, схема была продумана заранее. Он знал, что последнее время в цехах приостановлена работа. На объект мужчина приезжал ближе к вечеру на личном автомобиле с прицепом. Пиломатериалы он вывозил к себе на участок - для строительства террасы.

Действиям жителя Молодечно будет дана правовая оценка. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.-0-