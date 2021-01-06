6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно оштрафован за оскорбление сотрудников милиции и неповиновение их законным требованиям. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Во время патрулирования на улице Ф.Скорины в Молодечно пеший наряд милиции заприметил прохожего с явными признаками алкогольного опьянения. Когда стражи порядка подошли к мужчине, он стал вести себя агрессивно. На эмоциях и явно под градусом 39-летний молодечненец не стеснялся в бранных выражениях, высказывая в адрес правоохранителей слова оскорбительного характера. Во время беседы мужчина рьяно жестикулировал и, громко ругаясь, приставал к другим гражданам. Его неадекватное поведение было зафиксировано на видеозаписи", - рассказали в УВД.

Мужчина был предупрежден о возможности применения физической силы и специальных средств в случае дальнейшего невыполнения законных требований милиционеров. Однако благоразумия ему хватило ненадолго. Захмелевшего нарушителя доставили на медосвидетельствование, после чего он отказался пройти в служебный автомобиль, чтобы проследовать в райотдел милиции для дальнейшего разбирательства. К слову, в парах выдыхаемого воздуха мужчины содержалось 2,8 промилле алкоголя.

В итоге в отношении фигуранта были составлены административные протоколы за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, оскорбление сотрудника милиции и неповиновение его законным требованиям. За противоправные действия в отношении правоохранителей, находящихся при исполнении служебных обязанностей, нарушитель был наказан штрафом в размере 22 базовых величин (Br638).

Кстати, он неоднократно отвечал перед законом за пьянки, мелкие хулиганства, неповиновение и оскорбления должностных лиц. Кроме того, житель Молодечно судим за кражу, грабеж, мошенничества и хулиганство.-0-