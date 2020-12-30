Житель Молодечно приговорен к 1,5 годам ограничения свободы за оскорбление начальника РОВД

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд вынес приговор 50-летнему молодечненцу, который публично оскорбил начальника местного райотдела милиции. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"Мужчину с поличным 13 сентября задержали сотрудники патрульно-постовой службы милиции, когда тот из аэрозольного баллончика с синей краской наносил оскорбительную надпись на фасаде строящегося здания. По словам гражданина, оскорблять он никого не собирался и в поступке раскаивается. А свое "художество" якобы хотел адресовать однофамильцу начальника РОВД", - рассказали в МВД.
Однако номер не прошел: обвиняемый признан виновным в оскорблении представителя власти. Суд приговорил его к ограничению свободы сроком на 1,5 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, мужчина должен выплатить милиционеру компенсацию морального вреда в размере Br4 тыс.
Денежную сумму правоохранитель решил направить на благотворительность, а точнее в Радошковичскую школу-интернат на нужды детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.-0-