Житель Молодечно приговорен к 18 годам колонии за избиение пенсионера до смерти

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 18 годам лишения свободы приговорен житель Молодечно за убийство 64-летнего пенсионера, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.
Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения ночью 24 декабря 2018 года нанес пожилому мужчине в его доме не менее 34 ударов ногами, руками и молотком, в том числе по голове, душил его. От полученных травм на фоне шока мужчина скончался на месте.
Весь процесс избиения фигурант снимал на камеру мобильного телефона, чтобы показать своей девушке, какой он "надежный защитник". Позже передал ей видеофайлы по интернету.
Обвиняемый с 14-летнего возраста 14 раз привлекался к административной ответственности за правонарушения, связанные с употреблением спиртного, находился в ЛТП.
С учетом позиции гособвинителя Минский облсуд назначил жителю Молодечно наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор вступил в законную силу.-0-