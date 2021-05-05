Житель Молодечно приговорен к 3 годам колонии за попытку сжечь тещин дом

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Молодечненского района вынес обвинительный приговор мужчине, который пытался сжечь тещин дом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Обвиняемый признан виновным в покушении на умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом. Он приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

По информации пресс-службы, нетрезвый мужчина 30 января, находясь во дворе частного дома в Молодечно, умышленно, при помощи бензина и зажигалки поджег наружную стену дома. К счастью, довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как огонь потушили соседи.

Как отмечали в управлении внутренних дел Минского облисполкома, поджогу предшествовал громкий семейный скандал во дворе. Свидетелем этого стал сосед, который и предотвратил беду.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-