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03 сентября 2019, 15:08

Житель Молодечно приспособил под хранение самогонной браги многотонную цистерну

Фото УВД Минского облисполкома
Фото УВД Минского облисполкома

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители выявили в деревне Клочково Молодечненского района полностью автоматизированный самогонный цех. Для хранения браги использовалась многотонная цистерна. Хозяином оказался житель районного центра. Такая информация размещена на сайте УВД Минского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Цех с самогонным аппаратом производительностью в несколько сотен литров самогона в сутки официально не работающий житель Молодечно, 1984 года рождения, оборудовал в гараже и сарае. Они расположены на окраине леса, вдали от посторонних глаз. "Еще до возведения сарая для хранения самогонной браги в землю была вкопана многотонная цистерна", - отметили в УВД Миноблисполкома.

"На месте обнаружено более 10 тыс. л самогонной браги, для изъятия и уничтожения которой сотрудниками ОВД привлекалась специальная техника. Аппарат в настоящее время находится в Молодечненском РОВД и в ближайшее время для уничтожения будет доставлен в УП "Белвторчермет", - добавили в УВД.

По словам заместителя начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Миноблисполкома Андрея Амбражея, информация о подпольном производстве сотрудникам ОВД поступила от неравнодушного грибника. Он был справедливо возмущен тем, что творилось за забором участка - отработанное сырье сливалось в лес. На место вызывались территориальные органы лесного хозяйства.-0-

Фото УВД Минского облисполкома

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