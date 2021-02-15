Житель Молодечно пытался обменять фальшивые $550

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно пытался обменять в Витебске фальшивые $550, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского облисполкома.

Мужчина хотел обменять деньги на железнодорожном вокзале областного центра. У кассира вызвали подозрения 11 купюр номиналом по $50. Эксперты подтвердили догадку работника: банкноты оказались поддельными. Милиционеры задержали 35-летнего жителя Молодечно.

Мужчина рассказал, что возвращался с заработков в России, где и приобрел купюры. Незнакомец продал ему валюту по выгодному курсу. "В Витебске же мужчина ждал пересадки на другой поезд и решил поменять деньги. Он также передал кассиру евро и российские рубли. Они оказались настоящими, а вот купленные с рук доллары - фальшивыми", - рассказали подробности в УВД.

Банкноты изъяты. Следователи по факту изготовления поддельных купюр возбудили уголовное дело.-0-