Житель Молодечно сдал в милицию оружие своего прадеда

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненский РОВД обратился 31-летний горожанин, который пожелал сдать в милицию гладкоствольное огнестрельное оружие ТОЗ, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Мужчина рассказал, что раритет обнаружил на чердаке дачного дома в деревне Селевцы Молодечненского района при наведении порядка. По его предположениям, находка принадлежит прадеду, умершему около 30 лет назад. Чтобы дело не приняло серьезный оборот, молодечненец сразу же обратился в правоохранительные органы, где оружие изъяли и приступили к проверке.

Как сообщили в отделе охраны правопорядка и профилактики Молодечненского РОВД, за прошедший год жители области добровольно сдали в милицию четыре единицы незарегистрированного оружия, изъято порядка 180 боеприпасов. По факту незаконного хранения арсенала возбуждено три уголовных дела. Согласно ст.295 УК, за незаконные действия с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами грозит до 12 лет лишения свободы.

В УВД Миноблисполкома напоминают: гражданам запрещено хранить либо использовать найденное или переданное оружие, собственниками которого они не являются. "Если вы обнаружили в доме оружие, оставшееся после смерти родственников, его обязательно нужно сдать в органы внутренних дел. Нелегальные владельцы гладкоствольного оружия могут быть привлечены к административной ответственности, нарезного - к уголовной. Добровольно сдавшие неучтенный арсенал освобождаются от ответственности", - поясняют правоохранители.-0-