Житель Молодечно стал фигурантом уголовного дела за распространение порнографии

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно стал фигурантом уголовного дела за распространение порнографических материалов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Молодечненский РОВД.

Сотрудникам отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Молодечненского РОВД поступила информация, что 35-летний горожанин в соцсети отправлял откровенные фотографии. Выяснилось, что мужчина в личной переписке с женщиной поделился интимным фото. Взамен она стала вымогать деньги, шантажируя тем, что снимок увидят его друзья и знакомые. На удочку аферистки молодечненец не попался - удалил страницу в соцсети и зарегистрировался заново.

Вместе с тем в действиях мужчины был усмотрен состав преступления, предусмотренного ч.2 ст.343 УК (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера). По результатам экспертизы изображение признано материалом порнографического характера.

Правоохранители установили, что у фигуранта есть еще один аккаунт в соцсети, зарегистрированный на вымышленное имя. На странице в открытом доступе он размещал "гифки" - экспертиза также признала их порнографическими материалами. Как пояснил фигурант, учетную запись создал для разового общения с девушками. Теперь отвечать перед законом ему придется по двум фактам.

Была установлена и личность человека, вымогавшего у молодечненца деньги. Оказалось, что этот факт не единичный. Более того, по ту сторону монитора сидел мужчина, житель Логойска, который создал аккаунт под вымышленным женским никнеймом. В отношении злоумышленника логойскими правоохранителями возбуждено уголовное дело.-0-