Житель Молодечно уехал на работу в Польшу и пропал

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно уехал на заработки в Польшу и пропал, милиция разыскивает 49-летнего Евгения Кучера. Об этом БЕЛТА сообщили в Молодечненском РОВД.

Супруга мужчины обратилась в милицию и рассказала, что ее муж в конце августа уехал работать в Польшу. С родственниками он общался через мессенджер. "По словам супруги, предположительно, мужчина находился в г.Челядзь. Последний раз выходил на связь 27 ноября, после чего исчез. До настоящего времени местонахождение молодечненца неизвестно", - рассказали в милиции.

На вид мужчине 48-50 лет, рост - около 172 см, плотное телосложение, лицо смуглое, глаза голубые, волос черный с сединой, размер обуви 42-43. Особые приметы: на переносице небольшой шрам от удара, на левом плече татуировка в виде ветвей, на правой лопатке - в виде кельтских знаков. На момент поездки в Польшу был одет в бежевую майку, бежевые шорты ниже колена с боковыми карманами, белые носки и светло-серые кроссовки.

Милиция просит граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить в Молодечненский РОВД по телефонам 8 (029) 753-99-40, 8 (0176) 77-16-56 или в ближайший отдел милиции на линию 102.-0-