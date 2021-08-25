Житель Молодечно выращивал в квартире коноплю

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно сотрудники наркоконтроля прикрыли мини-лабораторию, в которой в специально созданных условиях выращивалось наркосодержащее растение. Производство на дому было организовано в квартире по ул. Богдана Хмельницкого. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома."Под оранжерею в одной из комнат 28-летний мужчина соорудил специальный ящик, который оборудовал системой вентиляции, датчиками климат-контроля, люминесцентными и фитолампами. Благодаря современному оборудованию и технологиям в своеобразной теплице воссоздавались самые благоприятные условия для роста конопли - специальное освещение, температура, вытяжка и так далее, - рассказали в УВД. - Во время досмотра в мини-лаборатории обнаружили девять кустов запрещенного растения, а также пластиковую емкость с чуть более 9 г высушенной марихуаны. Ее мужчина хранил, по собственным словам, для личного потребления. С такой же целью на протяжении месяца он осуществлял и искусственное культивирование конопли".В отношении фигуранта следователи возбудили два уголовных дела: по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) и ч.1 ст.329 (незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) УК.Милиция напоминает: за незаконное культивирование запрещенных растений без умысла получения из них наркотиков предусмотрено наказание в виде штрафа до 20 базовых величин (Br580). В случае выявления посевов указанных растений с целью их сбыта или изготовления из них наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность по ст. 329 УК - лишение свободы вплоть до 15 лет."На территории Молодечненского района до 15 сентября продолжается спецоперация "Мак". Если вам известны факты незаконных посевов наркосодержащих растений, сообщите об этом в Молодечненский РОВД по телефонам 102 или 8 (0176) 77-19-11 либо по адресу: г.Молодечно, ул.Галицкого, 23. Анонимность гарантируется", - добавили в УВД.-0-