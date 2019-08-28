Житель Мостов истязал сожительницу утюгом

28 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Мостов подозревается в истязании сожительницы, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В Мостах за медпомощью обратилась местная жительница. На теле у женщины 1957 года рождения были ожоги. Врачи предположили, что повреждения могли быть получены криминальным путем, и сообщили об этом в милицию. На место выехала следственно-оперативная группа. При беседе с потерпевшей установили обстоятельства полученных травм.

Оказалось, что две недели назад между женщиной и ее сожителем, который в тот момент был пьян, возникла ссора. Мужчина схватил горячий утюг и дважды приложился к телу сожительницы.

Сейчас по статье "Истязание" возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина 1961 года рождения к уголовной ответственности не привлекался. Однако в 2018 году на него составили административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.-0-