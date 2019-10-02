Житель Мостов выбросил из окна бутылку и попал в машину

2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный житель Мостов выбросил бутылку из окна, которая приземлилась прямо на припаркованную машину, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина 1986 года рождения выпивал в гостях у знакомого. Когда бутылка была опустошена, он решил ее выбросить из окна. "Бутылка попала в припаркованный возле дома автомобиль местной жительницы. От удара был поврежден кузов легковушки", - рассказали в милиции.

Хулигана установили, возбуждено уголовное дело.-0-