Житель Мостовского района приговорен к ограничению свободы за оскорбление Президента

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Мостовского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Ему инкриминированы публичное оскорбление Президента и надругательство над госсимволикой. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, мужчина в сентябре - декабре 2020 года со своего мобильного телефона разместил в Telegram-канале изображения оскорбительного характера в отношении главы государства, а также изображение нацистской свастики, нанесенной поверх государственного флага Беларуси.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Мостовского района постановил в отношении жителя Мостовского района обвинительный приговор. На основании ст.370 и 368 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

По правилам ч.1 ст.46-1 Уголовного кодекса принадлежавший мужчине мобильный телефон подвергнут специальной конфискации как средство совершения преступления.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-