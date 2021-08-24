Житель Мостовского района украл в лесу фотоловушку, снимавшую его плантацию наркосодержащих растений

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24 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Мостовского района украл фотоловушку, чтобы скрыть следы преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.В поле зрения сотрудников наркоконтроля попал 21-летний житель Мостовского района. Молодой человек подозревался в незаконном обороте наркотиков. Была информация, что в лесу неподалеку от деревни Степанишки он выращивал наркосодержащее растение.Для сбора доказательной базы на месте установили фотоловушку. Через какое-то время записи с нее перестали приходить. Возникло предположение, что фотоловушка сломалась, но отправленная для ее проверки группа на месте технику не обнаружила."Правоохранители посетили по месту жительства молодого человека. У него и была обнаружена украденная фотоловушка. Молодой человек пояснил, что похитил устройство для того, чтобы скрыть свою противоправную деятельность", - рассказали в милиции.По факту кражи возбуждено уголовное дело, другим противоправным деяниям также будет дана правовая оценка.-0-