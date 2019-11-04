Житель Мостовского района выращивал марихуану и угощал ею племянника

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Мостовского района угощал племянника собственноручно выращенной марихуаной, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Изначально в поле зрения сотрудников милиции попали трое молодых людей 1994 года рождения. При себе у них были обнаружены наркотики. Оказалось, что марихуану парням передал дядя одного из них, работник местного сельхозпредприятия.

"Мужчина пояснил, что наркотик он передавал племяннику в превентивных целях. Таким образом он хотел отбить у него желание употреблять более опасные вещества", - рассказали в милиции.

Оказалось, что мужчина долгое время на даче выращивал наркосодержащие растения. Дома у него обнаружили емкости с измельченной марихуаной, приспособления для курения. Кроме того, в доме еще сушились три куста марихуаны.

Действиям всех фигурантов дана соответствующая правовая оценка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов с целью сбыта), а в отношении молодых людей - по ч. 1 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта).-0-