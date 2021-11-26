Житель Мозыря нелегально продавал б/у автозапчасти

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники налоговых органов при проверке установили жителя Мозыря, который на протяжении двух лет скупал бывшие в употреблении автомобили, разбирал их и реализовывал автомобильные запчасти. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

Предпринимательскую деятельность мозырянин вел без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. На момент проверки на территории его домовладений было более 5,6 тыс. б/у автозапчастей на общую сумму свыше Br387,8 тыс. Налоговая арестовала и изъяла запчасти.

За предпринимательскую деятельность без госрегистрации суд привлек мужчину к административной ответственности - штрафу в Br580 с конфискацией запасных частей.-0-