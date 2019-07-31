Житель Мозыря сбросил с балкона кошек - возбуждено уголовное дело

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре пенсионер сбросил с балкона кошек, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
По версии следствия, днем 10 июля пенсионер в квартире бывшей супруги распивал вместе с ней и гостями спиртное. Затем мужчина вышел на балкон и сбросил с 9-го этажа двух домашних кошек, так как его раздражало их мяуканье. Одна из кошек получила перелом позвоночника, вторая не пострадала.
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В последний раз был судим в 2015 году за кражу. Находится под превентивным надзором.
Мозырским РОСК пенсионеру предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным, а также в несоблюдении требований превентивного надзора.-0-
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