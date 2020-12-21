21 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Мозырского района хранил дома 129 бутылок безакцизного алкоголя, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Незаконное хранение алкоголя выявили 17 декабря мозырские сотрудники службы БЭП и их коллеги из в/ч 1257. Утром было установлено, что в Мозырском районе мужчина переносит 20 л спиртосодержащей жидкости из хозпостройки в автомобиль. Милиционеры осмотрели помещение - в постройке обнаружили еще 220 л спиртосодержащей жидкости. А в доме нашли алкогольную продукцию различных наименований без акцизных марок общим объемом более 113 л.

Продукцию изъяли, в отношении 41-летнего мужчины начат административный процесс.-0-